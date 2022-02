Un videojoc per ajudar en la lluita contra el càncer de mama

Obtenir un mapa per a la línia cel·lular del(T-47D). Aquest és l'objectiu que s'ha marcat un equip del(CRG) i el(CNAG-CRG) i que pensa fer-ho amb la intel·ligència col·lectiva de la població, és a dir, amb la coneguda. Per tal d'aconseguir-ho, han creat una aplicació mòbil,Es tracta d'unque posa com a reptede diferents colors i formes, cadascuna representa unaen la línia cel·lular de la malaltia i la forma en què s'organitzen els blocs és una solució potencial per a la ubicació dels gens.O, per què és millor la seva intervenció en lloc d'un? Els algoritmes tendeixen a donar respostes molt similars. En canvi, les diferents maneres de resoldre els trencaclosques dels humans generen unade resultats que pot proporcionar, mésque serien "impossibles de trobar amb algoritmes deterministes", destaca Elisabetta Broglio, facilitadora de ciència ciutadana al CRG.Genigma necessita unsque resolguin una mitjana de 50 partides cadascun per generar suficients dades per revelar elen aquesta línia cel·lular. L'objectiu, a més de contribuir en aquest avenç en la lluita contra el càncer de mamà, també busca que els usuaris aprenguin sobre ciència.Cada setmana, l'equip d'aquest projecte introduirà al jocde la línia cel·lular T-47D perquè els jugadors les organitzin. Els primers fragments són del cromosoma 17, que conté una gran quantitat de gens relacionats amb el. Aquí hi ha BRCA1, les mutacions del qual s'associen amb prop del 40% de casos de càncer de mama hereditari.

