L'acabarà la seva tasca a, tal com ha valorat la NASA en un informe d'enguany, en el qual detalla la transició d'aquest aparell i al qual li ha posat aquesta data final i el lloc on. De fet, ald'on hi hagi terra ferma. Una zona que han batejat amb el nom deSerà un descens lent i quan entri en contacte amb l'atmosfera,, per les altes temperatures, i els especialistes no descarten que es reparteixin per diferents punts i per això, s'ha escollitel retorn de l'EEI fins aquest Punt Nemo. Cal tenir en compte que l'EEI fa, i la seva massa total és d'unesSigui com sigui, la NASA disposa de pràcticament una dècada per preparar aquesti fer els càlculs pertinents i no suposi un dany o amenaça el final de l'Estació Espacial, que es troba a, en l'anomenada. La missió va tenir elsel novembre de l'any 2000 i fins avui dia hi han passat més de 200.El final de l'EEI suposarà, tal com recull el document, queen la investigació espacial i l'agència nordamericana espera ser una ajuda i no descarta col·laborar amb aquest àmbit per a futurs llançament a l'espai.

