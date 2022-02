⚫ Un home ha mort en un accident de trànsit aquest matí a l'N-145 a les Valls de Valira. Ja són 13 les persones mortes a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2022 #equipviari — Equip Viari (@equipviari) February 5, 2022

El conductor i únic ocupant d'un turisme haaquest dissabte després de sortir de la via i caure per una l'Alt Urgell. Per ara, es desconeixen les causes de l'incident.L'avís s'ha rebut a les 10.52 hores i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dels Bombers i dues ambulàncies s'han activat fins al lloc dels fets. Amb aquesta víctima, ja sónen un accident de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya aquest 2022.

