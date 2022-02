Desmantellen una deixalleria il·legal que acumula turismes i vehicles pesants en un nau a Vilanova del Vallès

Vista aérea de l'espai on s'ha intervingut Foto: Mossos d'Esquadra

Descobert amb drons

Unde Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Policia Local de Vilanova del Vallès, dut a terme el passat 29 de gener, ha servit peren unasituats prop de la carretera BP-5002, al terme municipal de, on s'hi acumulaven turismes i vehicles pesants, a més de semi remolcs i furgonetes.Durant el registre, es van detectarderivats dei per la presència de residus perillosos sense tractar. Així com,, ja que s'hi llogaven alguns semi remolcs i vehicles per emmagatzemar objectes, alguns dels quals podrien tenir una procedència delictiva.Per tot plegat, van denunciar el propietari perper desballestar vehicles il·legalment, abandonament de residus i contaminació del sòl per vessament d'olis i també contra el, per, ja que van trobar quatre cans adults que estaven lligats amb cadenes, fet que els impedia arribar a l'aigua i al menjar, imés dins d'un ct.A més, la policia espanyola vaperi Inspecció de Treball va comprovar que hi havia queque no tenien permís de treball i un altre prestava serveis sense estar d’alta al Règim General.La troballa d'aquest espai va ser possible gràcies a ladel cos policial català, després que, en una reunió, amb l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, a la qual també va participar l'Agència Catalana de Residus, s'alertés deque s'hi duia a terme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor