Què provoca que alguns pacients Covid perdin l'olfacte?

Investigadors han descobert unPublicat a la revista Cell, el nou estudi ha descobert que la infeccióunes proteïnes situades a la superfície de les cèl·lules nervioses del nas que detecten les olors.Dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina Grossman de la Universitat de Nova York i de la Universitat de Columbia, als Estats Units, el nou estudi també posa llum sobre elsi altres efectes neurològics associats al coronavirus com els mals de cap o la depressió.Els experiments van demostrar que la presència del virus prop de les neurones del teixit olfactiu provoquen unai altres que detecten i contrarresten la infecció. Aquestes cèl·lules alliberen unes proteïnes anomenades citoquines que modifiquen l'activitat genètica de les cèl·lules nervioses olfactives, tot i quesegons els autors de l'estudi.Segons els investigadors, unde la infecció per Covid-19 és la pèrdua d'olfacte sense congestió nassal, a diferència que en altres infeccions com el constipat comú. En la majoria de casos, la pèrdua d'olfacte duraperò en més del 12% de pacients per Covid-19, la disfunció olfactiva persisteix en forma de reducció contínua de la capacitat d'olorar o de canvis en la forma que la persona percep la mateixa olor.​​​​​​​​​

