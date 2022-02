Borràs promet «totes les explicacions» del cas Juvillà: «La meva lleialtat està intacta»

Laura Borràs ha assegurat aquest divendres a la nit que la setmana que ve oferirà el seu punt de vist sobre el cas del diputat de la CUP Pau Juvillà, que aquesta setmana ha perdut l'escó a la cambra. "Em permetreu que en el moment oportú, la setmana vinent, pugui donar explicacions", ha afirmat en un acte a Vilassar de Dalt, on hi acudia com a espectadora tot i que finalment ha acabat adreçant unes paraules als assistents.La presidenta del Parlament ha admès que aquesta setmana ha estat "molt dura" i ha lamentat que la unitat per la independència ha quedat afectada. "La meva lleialtat està intacta, soc on era", ha finalitzat entre aplaudiments.Borràs ha comentat que aquests darrers dies "han passat moltes coses i s'han dit moltes coses". "S'ha intoxicat molt i jo tinc la pel·lícula completa", ha assenyalat la presidenta del Parlament. Per això, ha comentat que "en el moment oportú", que ha situat en la setmana que ve, donarà explicacions de la situació viscuda al Parlament aquesta setmana.D'altra banda, ha reivindicat el poder dels ciutadans d'escollir amb el seu vot els representants polítics. "No ho ha de fer l'Estat espanyol inhabilitant-nos i ni molt menys els companys de viatge", ha remarcat. Des que va esclatar la polèmica, Borràs només ha fet una declaració institucional sense preguntes i ha rebutjat fer declaracions als mitjans sobre aquesta qüestió.

