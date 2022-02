15 investigats pel tall a l'AP7 l'octubre de 2019 tornen a plantar el jutge

Quinze persones, entre ells set de Manresa i Navarcles, que aquest divendres al matí havien estat citats pelper a declarar arran de la macrocausa oberta pel, l'octubre de 2019, han tornat a absentar-se i no han entrat en els jutjats de la capital de l'Alt Empordà, segons ha informatEl jutjat que du el cas compta des de fa unes setmanes amb un jutge nou,. Caldrà veure si, arran d'aquesta nova plantada, que no és la primera de cap dels encausats de les persones que no s'han presentat a la vista, si, com van fer, en part, els seus homòlegs d'Amposta i de Girona, o si passa la vista

