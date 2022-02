Juvillà demana unitat independentista: «No ens podem permetre tirar-nos els plats pel cap»

El fins ara diputat de la CUPha asseguratentre els partits independentistes ni de dir "qui és el bo i qui és el dolent". "No ens podem permetre tirar-nos els plats pel cap", ha afirmat davant la setantena de persones que aquest divendres a la tarda s'han concentrat a laper donar-li suport arran del seu cas.Així mateix, Juvillà ha explicat queperquè un òrgan administratiu, la JEC, "s'atorga la possibilitat d'expulsar diputats del Parlament per davant de la sobirania del Parlament". També ha acusat l'Estat "d'innovar jurídicament perquè ni tant sols s'han esperat a les cautelars com sí s'havien esperat amb el cas del president Quim Torra".Juvillà ha dit que a partir d'ara cal seguir tres passos. D'una banda, continuar amb la defensa jurídica del seu cas, en segon lloc denunciar els fets des de la política i, per últim, construir una "". En aquest sentit, ha indicat que el seu cas no és aïllat i que ha de servir per denunciar "la situació d'anormalitat" que actualment viu el país.D'altra banda, ha dit que la seva situació personal ha fet que aquesta setmana encara no hagi pogut parlar amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, encara que ha assegurat que "de ben segur" ho farà "com sempre" ho ha fet amb yots els membres de la Mesa.

