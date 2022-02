El serial per la votació de laal CongrésDiputats ja ha arribat a la justícia. El jutjat d'instrucció número 47 deha obert diligències per determinar si hi va haver unen la votació per la qual aquest dijous la cambra baixa espanyola va aprovar el decret delEl magistrat instructor ha explicat que pren aquesta decisió a instàncies d'un particular que ha sol·licitat a laque requisés l'ordinador amb què va votar el diputat del PP, que va justificar el vot a favor de la reforma pels problemes tècnics en el vot telemàtic.El denunciant també ha requerit a la policia espanyola que accedeixi al"per analitzar terminals i sistemes necessaris"., el jutge que ha rebut el cas, es troba de guàrdia i ha acordat deixar el cas per al repartiment ordinari perquè l'assumeixi dilluns un altre magistrat.El jutge ha preguntat a lacom creia que calia actuar, i tant el Ministeri Públic com ell han conclòs que la qüestió no és urgent i que, per tant, cal deixar-la en mans delde causes d'aquest dilluns. Serà un altre magistrat, doncs, qui acabarà assumint la causa i determinant si l'arxiva o bé si -com demana la denúncia- reclama a la Guàrdia Civil que actuï i investigui.La reforma laboral va ser aprovada aquest dijous al Congrés per un sol vot, el suposadament erroni de Casero. D'altra manera, el vot contrari dels dos diputats d', que van trencar la línia marcada per la direcció del partit, hauria deixat el govern espanyol sense la mesura promoguda peri pactada amb agents socials, però sense el suport de la majoria de la investidura.

