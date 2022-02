Conviccions i prejudicis

Deia Joan Fuster que un bon llibre "sempre és una provocació", i una de les obres més representatives d'aquesta premissa és. Publicat el 1964, és un dels primers llibres que va publicar l'assagista de Sueca, i inclou textos de temes variats, com ara l'amor, l'ètica, la guerra o el perdó, classificats per ordre alfabètic en una mena de fals diccionari.Fuster es posicionava amb contundència sobre qüestions diverses, però es negava a ell mateix cap mena de transcendència, i en el mateix pròleg explicava que la seva era, i per això aspirava només a omplir el temps lliure dels lectors. "Ja em dono per satisfet si no li frustro l’oci: si no l’hi frustro del tot", ironitzava des del pròleg.En aquest diccionari fingit s'inclou l'aforisme de la setmana, inclòs en l'entrada sobre les, que per a l'assagista era millor no acumular perquè es podien convertir en l'avantsala del fanatisme. De fet, Fuster defensava que a la vida n'hi ha prou amb "tres o quatre" conviccions. La contundència d'aquest consell convida a reflexionar sobre les creences que arrosseguem i a estar oberts a escoltar altres arguments, sense apriorismes, i fins i tot a canviar d'opinió.

