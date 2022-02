És possible una guerra entre Rússia i els EUA?

Guerra civil de Síria, la primera espurna del conflicte actual

Soldats nord-americans desplegats a Síria Foto: Europa Press

Les primeres flames a l'Est d'Europa: Crimea, annexionada

Soldats ucraïnesos acomiaden un combatent mort Foto: Europa Press

El fangar actual a Donbàs

L'OTAN és la mosca que puja al nas de Putin: ni la vol a prop ni la respecta



Per a Putin, Occident va enganyar Moscou quan, amb motiu de la reunificació d'Alemanya, va prometre que l'OTAN no s'expandiria a l'est. Ara, el Kremlin ha de contemplar com l'antiga corona que formava el Pacte de Varsòvia a l'est d'Europa s'ha alineat amb l'Aliança Atlàntica. A ulls de Moscou, però, Ucraïna -com Bielorússia- no és Polònia ni les repúbliques bàltiques, al capdavall països envaïts per l'URSS estalinista. El vincle entre Rússia i l'est ucraïnès és ferm en llengua, en fe ortodoxa i identitat. Les bases de l'OTAN pròximes a la seva frontera molesten ferotgement Putin, que desafia les forces occidentals a un pols en el qual l'energia, els equilibris geopolítics de la zona i conflictes posteriors estan en joc.

Putin i Jinping, aquest divendres Foto: Europa Press

Putin i el seu homòleg xinès Xi Jinping, han declarat aquest mateix divendres la seva oposició que anomenen "maniobra d'expansió de l'OTAN a l'est d'Europa" i els seus intents de "soscavar l'estabilitat d'altres països". Aquesta declaració aterra en el moment més delicat possible de la situació, després de la retirada de les declaracions de la Casa Blanca sobre "una guerra imminent". Els precedents són a les pàgines de la història, les fitxes són al tauler i les cartes estan marcades per la geopolítica més tensa possible des de l'Afganistan a la dècada dels 90. La possibilitat d'una guerra és real i no ciència-ficció.

No és ciència-ficció ni cap novel·la apocalíptica. Tampoc es tracta detraint laper entregar l'a les forces dels Estats Units.Setmana rere setmana, les tensions entres'acumulen en un escenari pantanós que pot situar les dues velles potències enemigues cara a cara en un racó del continent europeu.Encara que Hollywood hagi aconseguit situar els enfrontaments armats entre russos i americans en un imaginari col·lectiu reservat per a la ficció, la perspectiva històrica ens mostra com els dos països han arribat a les mans en diverses ocasions.(Ucraïna) són els principals precedents que posen en alerta els sistemes de defensa, els analistes i els experts que veuen amb preocupació el foc creuat d'intervencions en elevat to.Les profundes cicatriusvan deixar un pòsit que ha quallat en una gangrena de tensions geopolítiques que comença a supurar en el marc de la guerra d'Ucraïna, oberta des de 2015. Des del desafiament de, que va generar el, i tots els conflictes de la Guerra Freda durant bona part del segle XX (han deixat una línia de punts perfectament resseguible sobre els enfrontaments, reals, entre les dues forces que, en la situació contemporània actual, es podrien tornar a repetir.Com un malson que quedava molt llunyà, els principals mitjans de comunicació dels Estats Units van veure amb preocupació com el 2011 es començava a recrear el mateix escenari que. A través de tercers i en una zona completament devastada per la gestió geopolítica anterior, el conflicte sirià que va esclatar entre el govern dictatorial dei els rebels -amb la posterior entrada d, que va trasbalsar el món i va instaurar un clima de terror global-, els dos països tornarien a xocar per conflictes d'interessos que farien trontollar l'estabilitat de tot el planeta.Després de quatre anys d'ingerències logístiques i trasllat d'armament, Rússia va decidir el 2015 entrar de manera directa a la guerra civil siriana. Estats Units no ho faria fins al 2017, moment en què la tensió entre els dos arribaria a una situació molt delicada, ja sota la presidència de. Un caça nord-americàva destruir un caça sirià, d'origen soviètic, a Raqa, i va augmentar les tensions entre les dues potències submergides en el conflicte. Putin va anunciar que qualsevol caça de la coalició dels EUA seria abatut si volava a l'oest del riu Eufrates. Les línies de comunicació entre els dos països es va suspendre. Després de dies de màxima tensió, el secretari de Defensa,va anunciar que les comunicacions havien estat recuperades i es va iniciar un procés de refredament.Abans de l'escalada de tensions militars a Pròxim Orient, que retornessin el món a l'escenografia similar d'Afganistan,entre Rússia i els Estats Units que establirien les llavors intoxicades de la situació actual a Ucraïna. El mes de març va ser el moment més calent del període convuls en què Rússia, amb un moviment pronunciat de tropes nord-americanes al Mar Bàltic.Sota el mandat de, una flota de vaixells liderada pel portaavionsva arribar a la zona costanera de Crimea i diversos avions van ser enviats en la missió policial nord-americana al terreny. A més, l'OTAN va començar a vigilar la frontera, molt a prop del territori rus -en percepció del Kremlin- i una companyia militar privada dels EUA va participar en diverses operacions a Donetsk. El 10 de març,al Mar Negre. Només nou dies després, Obama va deixar clara la posició dels EUA: "No tenim cap intenció d'intervenir militarment en el conflicte d'Ucraïna". Els sabres no es van desembeinar.Les victòries de les protestes prorusses en les principals ciutats de l'est d'Ucraïna el 2014, el conflicte. A partir del 2015, la tensió militar i la guerra entre els dos bàndols ha batzegat al ritme d'una violència com no s'havia vist a la regió des de la Unió Soviètica. Malgrat la negativa d'Obama a entrar en el conflicte i la insistència de Trump en fugir de totes les batalles exteriors -a excepció de l'ISIS, a qui bombardejava amb passió, i Corea del Nord, amb qui es divertia a Twitter-, la batalla per l'hegemonia, russa o proeuropea, ha fragmentat el país i ha mantingut els bàndols a les trinxeresLa majoria de la població, especialment en la zona occidental no russòfona del país, se sent més a prop de la UE que de Moscou. Ja fa anys que reclama estrènyer el vincle amb Brussel·les, mentre afronta una greu crisi a la regió oriental de Donbàs, fronterera amb Rússia, on les autoproclamadesmantenen una rebel·lió oberta amb el suport de Moscou.El president ucraïnès actual,, que l'abril passat va demanar formalment entrar a l'OTAN, buscant una major protecció enfront del Kremlin, necessitarà de tots els seus dots polítiques i també actorals per evitar un agreujament del conflicte. La seva crida a l'OTAN, en tot cas, va ser vista com una altra provocació per Putin. L'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca i l'escalada de violència a Ucraïna en els últims mesos, amb l'autorització del president rus, han acabat desembocant en un nou xoc de trens de dos governants que es coneixen des de fa dècades.

