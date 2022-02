El primer fàrmac contra la Covid arriba a Espanya aquest mes

Altres notícies que et poden interessar

El nou medicament d’que prevé la, l’, arribarà a l'Estat aquest mes de febrer, després que aquest divendres al matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias, hagi signat un acord de compra amb la farmacèutica. L’Evusheld està adreçat a les persones immunodeprimides a qui les vacunes no els permet assolir un bon grau de protecció. També està indicat en els casos d’al·lèrgies severes a les vacunes.​Segons estudis recents de la Universitat d’Oxford, l’Evusheld, a més, conserva l’activitat de neutralització contra la variant òmicron. Darias,ha qualificat la signatura d’aquest acord com una "notícia magnífica" i ha explicat que l’Evusheld està adreçat a les persones immunodeprimides que, malgrat haver rebut la vacuna contra la Covid, no aconsegueixen obtenir un nivell òptim d’anticossos neutralitzants. “Aquest medicament actua com a profilaxi i permetrà que aquestes persones, durant un temps, tinguin aquesta protecció de més”, afirma.D'altra banda, sobre el, l'antiviral de Pfizer, l'executiu espanyol està a punt de tancar el contracte amb la farmacèutica. L’Agència Europea de Medicaments (EMA) en recomana l’ús en adults que no requereixin oxigen suplementari, però que tinguin risc de desenvolupar la malaltia amb un pronòstic greu. El fàrmac s’administra per via oral en forma de pastilles. El tractament ha de començar al més aviat possible després del diagnòstic positiu i en els cinc dies posteriors a l’inici dels símptomes.​​​​​​​​​

