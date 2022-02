Fins a 79 diputats del PP es van equivocar en una altra votació al ple de la reforma laboral

L'error del diputat, que va facilitar per l'aprovació per la mínima de la reforma laboral, no va ser l'única equivocació dels diputats delen el ple d'aquest dijous. 79 diputats dels 89 que té actualment la formació alvan equivocar-se en la votació sobre una proposta delde penalitzar l'assetjament davant les clíniques d'avortament.Segons ha avançat la SER, aquesta mesura va ser refusada pel PP en considerar que tenia un "clar biaix ideològic", però un "" d', secretària general del grup parlamentari, enmig de la confusió per l'aprovació, només uns minuts abans, de la reforma laboral per un sol vot, va fer que el 90% dels representants populars votessin un "" al dictamen.En aquest cas, però, l'en el vot no va tenir cap implicació en el resultat final ni va provocar una alteració significativa de la mesura. Elva ser aprovat per 284 vots a favor, 65 en contra i cap abstenció, així que encara que els 79 diputats del PP s'haguessin situat en la directiva del partit de votar "", la proposta socialista hagués tirat endavant d'igual manera.De fet, en unaque validava el conjunt del text, els populars es van adonar de l'error a primera ronda, i en aquest cas es va aprovar amb 204 vots a favor i 144 en contra. Sense cap repercussió, però una escena més que mostra els moments deque es van viure aquest dijous al Congrés dels Diputats.

