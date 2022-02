Argimon preveu que la mascareta en interiors serà necessària fins després de l'hivern

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha definit com a "mesura lògica" l' anunci del govern espanyol sobre laa partir de la setmana vinent. El conseller ho ha dit aquest divendres des de Granollers, poc després que la ministra Darias avancés a la Cadena SER que dimarts el Consell de Ministres aprovarà eliminar l'ús obligatori a l'aire lliure."Tots sabem que aquesta, on es propaguen els aerosols", ha afegit, mentre ha negat que la decisió de l'executiu hagi estat unilateral, "perquèa l'última reunió de Sanitat". Respecte de les mascaretes en interiors, Argimon ha dit que, com a mínim, seran necessàries fins passat l'hivern.Preguntat sobre la pròrroga de l'ús de mascaretes en exteriors aprovada al Congrés tot just dimecres, Argimon ho ha atribuït a un "aspecte tècnic"., ha afegit, tot recalcant que "el més normal és anar sense mascareta en totes les situacions a l'aire lliure a condició que no hi hagi aglomeracions".Argimon ha recordat que ell ja havia augurat que era "qüestió de dies" que el govern espanyol decidís retirar l'obligatorietat de la mascareta en espais oberts. El conseller ha defensat que era una mesura reclamada per diversos territoris, entre ells Catalunya. ". Ha estat una decisió encertada que dilluns es votarà al Consell Interterritorial", ha afegit.Pel que fa a l'ús de mascaretes en espais tancats, el conseller ha optat per la prudència i tant sols ha pronosticat que, com a mínim, aquesta serà una protecció necessària fins que acabi l'hivern. Argimon ha recordat que "fer previsions amb la covid és complicat" i ha recalcat que "només" pot garantir que durant el febrer i març serà necessària. "Això no vol dir que a la primavera ja no ho sigui", ha precisat.​​​​​​​​​

