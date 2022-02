​Vic es postula com a referent d'energia i construcció sostenible

La Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible se celebra del 17 al 19 de febrer al recinte firal del Sucre. Foto: ACN.

Una cinquantena d'expositors en tres espais

estrena fira aquest febrer: la. Es tracta de la primera edició de la, que recull l'estela de les que s'han celebrat anteriorment a la ciutat, la Fira de la Biomassa, Saló del Biogàs, la Fira de l'Autoconsum Elèctric i Fira de la Fusta Constructiva. I les agrupaAixí ho ha explicat aquest matí, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic: "És una fira que engloba totes les fires que hem anat fent a Vic en aquesta línia". "Volem ser", ha afegit el regidor, destacant que es busquen "sinergies" entre els diversos sectors relacionats amb lai laL'esdeveniment se celebrarà del 17, 18 i 19 de febrer ali reunirà una. La fira és gratuïta i està oberta tant a empreses com a ciutadania. Durant els dies que estigui en marxa també la podran visitar alumnes de primàries, secundària i d'FP.Per la seva banda,, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, ha subratllat que la FECS "dona resposta a una de les principals necessitats": "fer front a l'".Des del Gremi de la Fusta i el Moble, el seu presidentha explicat que és "un esdeveniment crucial" per als agents de la construcció sostenible. A més, ha ressaltat que hi ha "una" entre els professionals, empreses i societat en general. "Aquesta fira ens ha de servir per continuar apropant aquest bé natural", ha afegit.A la fira hi haurà una cinquantena d'expositors, alguns dels quals ja s'han pogut veure en les fires anteriors. La majoria dels expositors provenen de, però també n'hi ha d'altres països, com Alemanya. "La intenció és que en un futur puguem créixer amb nous expositors i es pugui", ha dit el regidor.Dins la fira hi haurà: fabricants i distribuïdors relacionats amb l'; empreses relacionades amb la(biomassa, biogàs, geotèrmia...); i professionals del sector de la. Paral·lelament, també hi haurà tallers, jornades tècniques conferències, projeccions audiovisuals, demostracions, concursos, etc.La fira està organitzada per l'i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, ICAEN, Agència de l'Energia d'Osona, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Clúster de la bioenergia de Catalunya, Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya, Solartys, AICO, FEGICAT, UNEFCAT, Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, Gremi de Fusta i moble de Catalunya i Incafust.

