Trapero accepta dirigir la divisió dels Mossos que supervisa els dispositius policials

El major dels Mossos d'Esquadra,, dirigirà a partir de dilluns que ve la(DAS), que supervisa el bon funcionament dels dispositius policials. Aquest divendres el conseller d'Interior,, li ha ofert aquest càrrec a través d'un alt càrrec del departament i l'excap del cos ho ha acceptat, segons ha avançat El Periódico i ha confirmatD'aquesta manera, des de lade Barcelona, Trapero podrà estar en contacte directe amb les, tot i que no directament a peu de carrer i al moment, sinó analitzant el seu funcionament per aportar-hi millores o corregir-los.Interior sempre ha manifestat públicament la voluntat de continuar comptant amb l'experiència de Trapero. La voluntat inicial era que el seu nou lloc no fos al-seu central dels Mossos a- sinó en dependències d'Interior a Barcelona. Finalment s'ha trobat un terme mig a la comissaria de les Corts.Trapero va ser destituït el 20 de desembre i rellevat pel comissari. Els arguments del Departament van ser la voluntat d'impulsar un nou projecte als Mossos, reforçar el model de proximitat, modernitzar el cos, rejovenir-lo i femnitzar-lo. El cessament, i els canvis que hi ha hagut a la cúpula dels Mossos, ha provocat una onada de crítiques en les últimes setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor