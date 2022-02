Borràs al·lega davant la mesa que ni sabia ni va ordenar l'acatament dels funcionaris a la JEC

La presidenta del Parlament,, ha explicat a la reunió de la mesa d'aquest divendres queque els funcionaris havien acatat l'ordre de la(JEC) i tramitat la baixa de Pau Juvillà com a diputat i que, en tot cas, tampoc ella va ordenar que es fes. Així ho corroboren diverses fonts de la mesa, que també asseguren que Borràs s'ha compromès a donar explicacions públiques sobre el cas.Segons Borràs, ella no va ordenar que el(BOPC) publiqués ladel diputat de la CUP, que la web del Parlament notifiqués que es va fer efectiva des del passat divendres, primer dia del termini que va donar la JEC, i que no fos convocat a les reunions de la mesa. Segons la seva versió, tampoc ho coneixia quan va decidir"per un conflicte interessos" en el ple d'aquest dijous.Fonts de la presidència del Parlament expliquen que la secretària general de la cambra,, ha explicat durant la reunió que va ser "després del ple" celebrat aquest dijous per aprovar el dictamen sobre Juvillà que va informar Borràs viade les indicacions que havia donat per executar l'ordre de la JEC. "La reunió de la mesa d’aquest matí ha pres nota de l’escrit de la secretària general de la cambra en què,, dona les instruccions per atendre els acords de la Junta Electoral Central relatius a l’escó de Pau Juvillà", diu la comunicació oficial enviada pel Parlament.La versió de Borràs és posada en dubte per membres tant d'ERC com de la CUP, així com també del PSC, present a la mesa, ja que l'ordre de la JEC que donava un termini de cinc dies a la presidenta s'adreçava a ella perquè expliqués les accions dutes a termes perque Juvillà ja no és diputat.Durant la reunió de la mesa, els republicans han demanat a la presidenta que s'expliqués públicament , un fet que segons les fonts consultades ella ha acceptat, tot i que no ha concretat ni el quan ni el com. El passat dimarts, quan va proposar frenar l'activitat parlamentària, Borràs va comparèixer acompanyada pels membres de la mesa de Junts i ERC --, així com de la presidenta del grup de la CUP,Una imatge que difícilment es repetirà després de la batalla política desfermada entre els partits independentistes. De fet, Junts acusa la CUP de voler enviar Borràs "a la paperera del codi penal" , motiu pel qual van demanar la delegació del vot de Juvillà quan, asseguren, inicialment es van comprometre a no fer-ho.

