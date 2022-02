QuirónSalud expulsa una usuària de la consulta per negar-se a parlar en castellà

Nova vulneració dels drets lingüístics a Catalunya per part d'una empresa privada.ha denunciatper expulsar una pacient de la consulta d'una metgessa per negar-se a parlar-li castellà iparlant en català. El centre mèdic, interpel·lat per l'organització en defensa del català, ha justificat l'expulsió de la usuària perquè "es va negar a parlar en castellà" a la doctora.Els fets es van produir. La dona va denunciar els fets a la Plataforma per la Llengua i a l'hospital, qui li va respondre amb la justificació en qüestió anterior.a la metgessa i va ser obligada per la supervisora del centre a deixar sola al despatx la seva mare de 87 anys i amb problemes auditius.amb la usuària però va insistir en la negativa de parlar en castellà. Plataforma per la Llengua afirma que la supervisora no tan sols va fer sortir la usuària del despatx, sinó que la va amenaçar de fer-la fora del recinte si persistia en la seva actitud. Finalment, no va ser expulsada del centre, però sí que va haver de deixar la mare sola a la consulta.L'entitat denuncia que com a mínim quatre usuaris més també han denunciat al servei de queixes que han estat obligats a fer servir el castellà per parlar amb treballadors de QuirónSalud. L'ONG del català denuncia que el grup QuirónSalud

