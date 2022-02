Fotos | Així és la casa que la parella de Rosalía ha comprat a Manresa

La parella deel cantant porto-riqueny, és el nou propietari delde 1905, obra modernista de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, tal com us va avançar ahirLa casa es troba en una finca de 30 hectàrees de terreny a l'Anella Verda de Manresa, la capital del Bages, i té una protecció integral després de ser declarada per l'Ajuntament Bé cultural d'Interès Local (BCIL). La compra de la casa i la finca ha tingut un preuamb les despeses a part.Segons les fotografies que havia publicat Habitaclia, el portal on es va posar a la venda fa un any, es tracta d'un edifici molt ben conservat, tant a l'exterior com a l'interior. L'immoble té 2.624 metres quadrats,Podeu veure a sota algunes de les fotos de la casa, extretes del portal

