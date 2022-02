Barcelona és la. Així ho indica un informe de Selectra, empresa especialitzada en la comparació de tarifes d'energia. El cost del metre cúbic d'aigua és de 2,87 euros, només superat pels 3,16 que es paguen a Múrcia.La mitjana a Espanya és d'1,74 euros per metre cúbic. A, l'única capital de demarcació que no supera -i amb escreix- aquesta mitjana és Girona, on el preu és d'1,69. A Lleida té un cost de 2,23 euros per metre cúbic i a Tarragona de 2,43.Amb tot, l'informe destaca que Barcelona encara és lluny dels preus de grans ciutats del món. Oslo és la ciutat més cara, amb un cost de 5,51 euros per metre cúbic d'aigua. A San Francisco val 5, i a Wellington (Nova Zelanda) 4,82. A l'altra cara de la moneda hi ha Riad, a l'Aràbia Saudita, amb l'aigua més barata del món: només tres cèntims per metre cúbic.Aquest dijous, l'Àrea Metropolitana de Barcelona va rebutjar l'increment del preu de l'aigua, seguint els passos de l'. L'empresa) va proposardel rebut de l'aigua de 2022 per fer front a la variació de preus del servei de subministrament i per complir amb el "principi de suficiència" de la tarifa i al "principi de recuperació de costos".El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, va criticar la proposta d'Agbar i va dir que "no hi ha precedents" d'un increment d'aquestes característiques. "No hi podem estar d'acord i pensem que no s'adequa al moment que està vivint la ciutadania", ha assegurat. L'Ajuntament ja treballa per intentar que l'augment es noti el mínim possible per als veïns i ha recordat que en altres ocasions en què s'ha plantejat un increment del rebut s'ha aconseguit minimitzar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor