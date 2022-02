Un professor d'autoescola ebri s'adorm durant una pràctica al Segrià

Elshan denunciat administrativament i perun professor d'per adormir-se durant una pràctica i trobar-se. Els fets van passar dijous a primera hora de la tarda al punt quilomètric 459 de l'autovia A-2, dins el terme municipal d'Alpicat (Segrià), quan una patrulla de mossos va observar que l'acompanyant d'un vehicle d'autoescola estava dormint.Els agents van indicar al conductor que sortís de l'autovia per lai, un cop aturats, van confirmar que el conductor era un alumne, que tot just estava realitzant la segona classe pràctica, i l'acompanyant, que era el professor, estava adormit i presentava una taxa d'alcohol de 0.29 mg/l.A efectes legals,i, per tant, se li aplica tota la normativa al respecte. Així, els mossos van veure que el professor presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol i li van fer un test d'alcoholèmia que va donar unLa policia el va denunciar administrativament per conduir sota els efectes de l'alcohol i. A més, també comunicaran els fets al Servei Català del Trànsit (SCT), atès que es tracta d'un professor titular i que els fets es van produir mentre exercia com a tal, per si en deriven més responsabilitats. Donat que l'alumne no es podia fer càrrec del vehicle, un responsable de l'autoescola es va presentar al lloc per evitar li continuar l'activitat.

