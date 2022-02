Famílies de l'escola de Canet sol·liciten personar-se per evitar el 25% de castellà

, de Canet de Mar, han sol·licitat a la secció cinquena del) personar-se com a part implicada en la causa oberta en què es determinarà si el 25% de l'ensenyament a una aula de P5 ha de ser en castellà. Ho fan perquè se senten "una part legítimament interessada del procediment judicial" i amb l'objectiu de posar de manifest la "voluntat majoritària" que se suspenguin les mesures cautelars que eliminarien definitivament el model que s'aplicava fins ara, assenyala, portaveu de les famílies.Les famílies s'han organitzat després que el desembre, asseguren,per a fer cap altra acció, més enllà de les protestes a peu de carrer. Denuncien que el Departament d'Educació, la família que va demandar l'escolarització en castellà, el jutjat ni cap altre organisme els ha permès defensar els seus interessos.El col·lectiu exigeix a laque defensi el model d'escola catalana i avança que esgotaran totes les vies legals per defensar el dret a què es mantingui el català com a llengua vehicular. De la mateixa manera, demanden que es retiri l'obligació d'aplicar aquesta mesura fins que no hi hagi una sentència ferma. Díaz avisa que ", no podem tolerar la imposició d'unes mesures cautelars que s'escapen de tots els criteris pedagògics i sense cap argument lingüístic ni social".El seu representant assegura que es tracta d'una, ja que mai s'havia defensat la intervenció dels mares i pares en aquest tipus de procediments i davant d'una imposició judicial a partir de la petició d'una sola família. Tot i haver estat impulsada des d'un grup concret com l'aula de l'escola maresmenca,

