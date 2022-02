Rigoberta Bandini publicarà a l'abril la novel·la «Vértigo», sobre la crisi dels 30

L'editorial Aguilar, que pertany a Penguin Random House, publicarà el 7 d'abril Vértigo, la primera novel·la de. Segons un comunicat difós aquest divendres, es tracta d'una autoficció sobre com va viure la crisi dels trenta la cantant barcelonina que va quedar en segona posició a Eurovisió.Es tracta del "retrat d'una transició vital" que acompanya a la seva protagonista en un salt al buit que és "esperançador i devastador". Segons l'autora,, el llibre va néixer del "vertigen" que va patir durant la crisi, amb la qual va començar a compondre les cançons que li han "canviat la vida". Ella sosté que Rigoberta ja és una part de la Paula i que aquest personatge “som una mica totes".La cantant barcelonina es va fer popular cançons com ara In Spain we call it soledad o Perra, i l'any passat va posar música a l'anunci d'Estrella Damm amb Aviam què passa. També va participar en elamb el tema Ay Mamá, que va quedar-se a les portes de guanyar perquè el vot del jurat va portar Chanel a Eurovisió.

