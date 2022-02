La residència de Tremp hauria registrat la temperatura d'usuaris que portaven dies morts en ple brot de Covid

Familiars van haver de recuperar cadàvers pels seus propis mitjans

La denúncia que la Fiscalia de Lleida ha interposat aquest dijous contra la residència Fundació Fiella de Tremp pel brot de Covid-19 del novembre de 2020 detalla aspectes que demostrarien eli laviscuda al centre aquells fatídics dies. Segons informa l'ACN, la denúncia explica que hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a. Això posa de manifest, segons el fiscal, queUna altra de lesque es posen de manifest a la denúncia és lai també lad'aquestes amb les famílies. S’afirma, fins i tot, que alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperarpels seus propis mitjans. El brot va provocar la mort de 64 ancians, el 42,95% dels 142 residents.Segons la Fiscalia, malgrat que la situació de pandèmia mundial havia estat declarada nou mesos abans i que se sabien quines eren les conseqüències d'un brot de Covid, les denunciades, que són la directora del centre i la responsable d'Higiene Sanitària, no van actuar com era de preveure. Així hi tot,per fer front al brot, segons el fiscal, però van actuar ambi això hauria provocat laentre usuaris i treballadors.Entre les moltesque Fiscalia detalla a la denúncia, destaquen que es va privar als usuaris d'una correctai que tampoc hi va haveramb els centres mèdics més propers. Un exemple és el que va tenir lloc el 28 de novembre, quan. Fiscalia apunta que aquells dies molts van passar fred, gana i set.Una altra de les irregularitats manifestades és la de l'estricte de visites de familiars. No es controlaven, assegura el fiscal, que també indica que hi havia familiars amb "certs privilegis" perquè les visites no es supervisaven ni es feien de forma equitativa.A la denúncia s'afirma que els familiars dels residents van passarde la situació. Alguns, van ser informats que es trobaven en bon estat de salut quan ja havien mort i a altres no se'ls avisava que el seu familiar havia mort.i això va ocasionar, segons la Fiscalia, que alguns familiars s'assabentessin de la mort dels seus parents per la funerària o per altres coneguts del municipi o voluntaris de la residència.Altres, fins i tot,i buscar els seus familiars entre les habitacions on hi havia morts i alguns es van veure obligats apels seus "propis mitjans".​​​​​​​​​

