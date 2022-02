Cas Julen al Marroc: intenten rescatar un nen de cinc anys atrapat en un pou de 32 metres

اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ — 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022

Els equips de protecció civil delporten tres dies treballant en el rescat del, un nen de 5 anys, d'unde profunditat al qual va caure en un poble de la província de Chefchaouen, al nord del país. Es tracta d'un cas que recorda el de, que va ser rescatat sense vida després de 13 dies atrapat en un pou de Màlaga el 2019.Les autoritats han mobilitzatde protecció civil, així com funcionaris locals i membres de la Gendarmeria Reial, que s'afanyen per treure el nen com més aviat millor, després que s'hagi confirmat que continua amb vida, segons explica el diari marroquí Le Matin. Els treballs s'han intensificat les darreres hores i s'han obert excavacions paral·leles al pou. Mentrestant, les autoritats han aconseguit enviar a l'infantEl portaveu del Govern,ha explicat que el gran nombre de persones desplegat i les males condicions del terreny ha dificultat una mica les tasques de rescat, però confia en un final feliç. “Tenim els mitjans i l'experiència necessaris perquè aquesta operació de rescat sigui un èxit. No dubtarem en demanar ajuda externa, però això és el Marroc i comptem amb la nostra pròpia experiència”, ha dit Baitas.

