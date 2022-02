Arrodoniment solidari per promoure el català a l'audiovisual

Bon Preu i l’Arrodoniment Solidari

L'també pot servir per promoure el. El passat mes de gener elsvan realitzarque han fet possible aconseguirL’import aconseguit es destinarà a l'ONG del català, concretament a unen tots els continguts audiovisuals disponibles (pel·lícules, sèries i documentals).Els beneficiaris seran elsque són usuaris potencials dels continguts audiovisuals en català i que ho demanen molt majoritàriament, així com també els infants i joves, en particular, que podran tenir referents en català.L’aportació a aquesta causa ha estat possible gràcies a la clientela que en efectuar el pagament de la seva compra a Bonpreu i Esclat amb targeta bancària, han arrodonit l’import final i han decidit, voluntàriament, fer aquesta donació.Aquest mes de febrer les donacions aniran destinades a la, concretament al projecte Realitat Millorada, impulsat per la mateixa fundació juntament amb la Fundació Small i la Fundació Aladina. Aquest projecte té per objectiu humanitzar la zona d’oncologia pediàtrica de la Vall d’Hebron per tal de millorar l’estat d’ànim i la qualitat de vida dels pacients i familiars.Els beneficiaris seran els pacients d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i el seu entorn més proper.Els supermercats Bonpreu i Esclat ofereixen a tots els clients que paguin amb targeta bancària la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva compra i fer una microdonació a una causa social.Des de la posada en marxa de l’arrodoniment solidari, el febrer de 2019, ja s’han fet més dei s’han aconseguita través de les col·laboracions amb diferents entitats com el Casal dels Infants, la Fundació Oncolliga, Save the Children, la Fundació Catalana Síndrome de Down, la Fundació Impulsa, la Vall d’Hebron Hospital Campus, Creu Roja, AFANOC, IrsiCaixa i la Fundació Ared, entre d’altres.

