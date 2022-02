El govern espanyol recorda que no hi ha precedents que avalin repetir la votació de la reforma laboral

El ministre de la Presidència,, ha assenyalat aquest divendres que no hi ha precedents que justifiquin lade repetir la votació sobre la, que va quedar convalidada dijous per l'error d'un diputat popular. En declaracions a Onda Cero, Bolaños ha recordat que "si calgués tornar a votar amb cada error, els diputats no farien una altra cosa" i,, cal "felicitar-se" pel resultat. La vicepresidenta primera del govern espanyol,, ha apuntat a Ràdio Euskadi que la majoria de la investidura continua essent "una base" per a l'estabilitat.Segons Bolaños, "hi ha dotzenes de votacions cada setmana" i el mateix diputat Caseroen les votacions d'aquest dijous. "És una cosa que ha passat sempre, i quan algú s'equivoca no hi ha una segona oportunitat per a ningú", ha sentenciat.En aquest marc, ha afirmat que "no hi ha cap precedent que s'hagi repetit una votació per un error" i el que ha de fer el PP és "acatar el resultat". "L'important és que si no hi ha una reforma laboral ahir haurien caigut els drets que reconeix la nova llei.La vicepresidenta Calviño ha apuntat que malgrat que hi va haver, al final "l'important és que la convalidació ha tirat endavant" i que hi ha un nou marc de relacions laborals. Ara, ha dit, cal que la reforma es desplegui completament per reduir l'atur i millorar els nivells de contractació.Segons Calviño, lasegueix essent, malgrat que el govern espanyol no renuncia a rebre el màxim de suports possibles a la seva agenda legislativa.

