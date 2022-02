Un metro per sota de la Diagonal, la proposta alternativa d'Artadi al tramvia

La presidenta del Grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de Barcelona,, ha proposat unir la plaça de les Glòries i la de Francesc Macià amb, ampliant la xarxa actual, en lloc de construir un tramvia, com està aprovat , un projecte les obres del qual es preveu que comencin aquest any en el tram de Glòries a Verdaguer.“Volem que es recuperi el projecte. Fer això és revolucionari, i no posar el tramvia“, ha dit en una entrevista a Betevé. La candidata de Junts per a Barcelona el 2023 ha argumentat que un "tramvia és perillós i rígid i suposa anar cap enrere.” De forma provisional, la líder de Junts a Barcelona ha defensat que elssón la millor alternativa per no reduir l’espai públic per al vianant i no bloquejar el servei en cas d’avaria.L'Ajuntament té previst inaugurar el 2023 l'ampliació del TramBesòs des de Glòries, amb parades a Sicília, Monumental i Verdaguer, on es connectarà amb la línia 4. L'ampliació del tramvia tindria 18.300 nous usuaris, segons les previsions del Consistori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor