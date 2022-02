Els contagis es continuen desaccelerant i baixa la pressió hospitalària

CONTAGIS 2.256.895 (+14.358) INGRESSATS 2.839 (-68) UCI 425 (=) DEFUNCIONS 25.888 (+58) Rt 0,69 (-0,03) REBROT EPG 3.438 (-364)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.464.884 (+941) DOSI 2 5.673.983 (+2.733) Actualització: 04/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.464.884 (+941) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.188.958 (+1.221) 85,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 45.107 (-28.704) Actualització: 04/02/2022 TERCERES DOSIS 3.060.776 (+9.698) REBUIG A LA VACUNA 185.811 (+22) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.729.463 Dosis Moderna/Lonza: 4.425.701 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.777 Dosis Janssen: 349.074 Actualització: 31/01/2022

Laremet, tant encom en ingressos als hospitals, on gràcies a la vacunació no s'han complert els pitjors pronòstics de saturació amb la variant òmicron. En les últimes hores s'han notificat 14.358 contagis, lluny dels registres de fins a 50.000 casos diaris de finals del desembre.Mentrestant, l'Rt o velocitat de propagació recula un dia més, ara tres centèsimes, i continua per sota d'1 (0,69). És una xifra significativa perquè certifica el descens de la corba de contagis (cada 100 persones contagiades només en tornaran a contagiar 69).D'altra banda, elcau a 3.438 (-364). En paral·lel, s'han declarat ​68 altes, que situen el total d'hospitalitzats en 2.839 pacients, segons les últimes dades del Departament de Salut. Pel que fa a les UCI, ara hi ha 425 crítics al conjunt del país. S'han notificat 58 defuncions i la xifra total se situa en 25.830 morts.La positivitat continua baixant: el 18,47% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Laes manté a la baixa, tant a 14 dies -passa de 5.395 a 5.055,11 casos per 100.000 habitants- com a set dies. En aquest cas, es redueix de 2.122,29 a 1.898,43.Pel que fa a la, s'han subministrat 941 primeres dosis i 1.221 persones han completat la pauta en les últimes hores. També s'han posat 9.698 vacunes de record. El 87,8% de la població catalana de més de 12 anys té almenys una dosi de la vacuna i el 85,9% té la pauta completa.[intext4]​​​​​​​​​

