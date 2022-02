L'economia catalana creix un 5,9% el 2021, gairebé un punt per sobre la mitjana espanyola

El) català va experimentar unl'any 2021, segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l'). La taxa de variació interanual és nou dècimes superiors a la mitjana espanyola (+5%) i set dècimes més elevades que la mitjana de la Unió Europea (+5,2%). Tot i això, les dades finals se situen per sota de les previsions emeses pel Govern, que preveia un creixement del 6,4% l'octubre passat.El conseller d'Economia,, ha celebrat aquesta tendència i ha tret pit: "". Així mateix, ha defensat que les xifres demostren que l'economia catalana "batega a un bon ritme" i va "en camí de la recuperació", alhora que ha reconegut "l'esforç i la confiança dels empresaris i treballadors per tirar endavant els negocis en un any molt difícil".El creixement de l'economia, malgrat la sisena onada de la Covid-19. Es tracta d'un increment superior al del 4% registrat entre juliol i setembre i, de nou, més significatiu que els del conjunt de l'Estat (+5,2%) i de la Unió Europea (+4,8%). Aquestes dades responen a la recuperació del dinamisme en el sector serveis i, en menor mesura, al creixement de la indústria i de la construcció. L'únic sector econòmic que registra una davallada durant el quart trimestre és l'agricultura.Segons l'Idescat, l'evolució econòmica del 2021 "reflecteix ladesprés de la forta caiguda de l'any 2020", quan el PIB es va enfonsar un 11,5% a Catalunya. La davallada va ser més accentuada que la del conjunt d'Espanya (-10,8%) i molt més intensa que el de la Unió Europea (-5,9%). El centre d'estadística para atenció en el fet que aquest revifament ha estat limitat per factors externs, com l'increment dels preus energètics i els problemes de subministraments en algunes cadenes de producció.Com en el cas de l'últim trimestre, en el conjunt de 2021 destaca el), dues de les activitats econòmiques més castigades inicialment per la pandèmia. Referent al sector serveis, l'Idescat posa èmfasi en l'important augment de la facturació en activitats com l'hostaleria, el transport aeri i les agències de viatges; tot i que el seu volum de vendes encara es troba lluny dels nivells de 2019. Altres, com el comerç a l'engròs, les activitats postals i l'emmagatzematge i les activitats afins al transport ja han superat els registres previs a la crisi de la Covid-19.En el cas de la indústria, la millora ha estat generalitzada, amb l'excepció de la fabricació de vehicles de motor. Sectors com el químic, la metal·lúrgia o l'alimentació, en canvi, han estat alguns dels principals impulsors del creixement. La construcció i l'agricultura, per la seva banda, avancen de manera més discreta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor