Facebook es desploma a la borsa i perd usuaris per primer cop

i comença a caure per primera vegada en la seva història. L'èxode de persones que en formaven part, especiament joves, a altres xarxes com-als Estats Units segueix sent molt popular- han suposat resultats molt negatius per a l'aplicació i plataforma reina de. Segons les dades publicades per l'empresa matriu Meta -anteriorment anomenada com el servei, Facebook-, per primer cop la xarxa social perd usuaris actius al dia: passa de 1.930 milions a 1.929.És un fet històric,. El Washington Post, diari de referència als EUA, ha tingut accés a les dades de Meta i ha certificat que la caiguda més pronunciada d'usuaris es produeix a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. Tot i això, des del mitjà nord-americà consideren quepels usuaris d'Europa i els Estats Units.Aquesta pèrdua d'usuaris ha suposat una caiguda a la borsa per part de Meta, que segueix sense aixecar el prestigi que havia recollit anteriorment amb Facebook, durant la dècada passada. En el moment de conèixer la pèrdua d'usuaris diaris, l'empresa de Zuckerberg es va

