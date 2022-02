Vídeo | Així sona «10 minutos», la nova cançó de Miki Núñez

Aquest nit s'ha fet el llançament oficial de, el nou tema deSerà el primer senzill després de l'àlbum Iceberg. El cantant de Terrassa, que va participar ai aha tingut grans èxits amb cançons com Escriurem, Me vale, Celébrate o el tema amb la seva parella, Tot és més fàcil.Durant els últims dies, l'artista ha fet bullir les xarxes amb petits avançaments del tema, que ha tingut una bona rebuda per part dels fans.A banda de la seva faceta com a artista, el de Terrassa enguany també s'estrena a la petita pantalla com a presentador delde TV3,. Ho fa al costat de Marta Torné.

