Descoberta una variant més contagiosa i més agressiva del VIH als Països Baixos

Descoberta unamés contagiosa i més agressiva delals. Per fortuna, però, els científics de lahan certificat que els antiretrovirals que ara ja es fan servir per al tractament de latambé són efectius per a la que ha estat batejada com a variant "VB".Els resultats de la investigació que s'han publicat a la revistatambé han pogut confirmar que fa dècades que existia als Països Baixos sense que ningú se n'adonés. Després d'unamb persones infectades per aquest subtipus del, els experts han explicat que destaca per "càrregues virals excepcionalment altes i major".Hauria sorgit prop de l'anyi els científics conclouen que per la seva complexitat, ara mateix és complicat trobar els mecanismes que provoquen l'elevada gravetat en comparació a altres variants, però el que sí que poden indicar és que implica un "" força rellevant.Ara bé, el científic, que acompanya la investigació amb un article complementari, ha volgut aclarir que la nova variant descoberta no suposa una "crisi de salut pública". Wertheim posa l'exemple de la "" descoberta el 2005, i que resistia a alguns fàrmacs utilitzats per tractar la malaltia. Llavors, aquell fet només es va quedar en una "reacció exagerada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor