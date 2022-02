El nuevo presidente de Chile tiene raíces catalanas, ¿sabrá decir algo en catalán?



En @LaBasePublico preguntamos de todo 👇🏾 pic.twitter.com/AROCJrKy86 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 3, 2022

Imágenes d la violencia policial en Catalunya son impactantes. Un abrazo firme dsde Chile al pueblo catalan. Más democracia, menos represión — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 1, 2017

Pels meus amics catalans, us comparteixo una entrevista llarga que em van fer de @hemisferiaCat :) https://t.co/p1ztgUSOvz — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 17, 2017

, guanyador de les passades eleccions xilenes al desembre i nou president del país a partir de l'11 de març, té orígens catalans i els ha recordat en una conversa amb Pablo Iglesias. Segons ha explicat, se sent "" i amb ganes de recuperar els vincles ambque, "per desgràcia", han desaparegut amb els anys.Boric ha recordat una escena de quan va estar al país. Un grup de nens sortien d'una escola propera ali parlaven en. "Em va produir una barreja d'orgull i nostàlgia del que no vaig poder conèixer dels meus avantpassats", explica. A més, recorda que una de les seves expressions preferides en laés "amb el cor a la mà, vencerem".Boric, candidat d'esquerra a, va vèncer amb unel candidat de la ultradreta en la segona volta de les eleccions presidencials. Rellevarà d'aquí poc més d'un mes a l'actual mandatari del país,. D', s'haanteriorment al costat delConcretament, va denunciar al seu compte de Twitter la violència policial de l': "".També s'han pogut veureaixí coma mitjans com Hemisfèria.cat. "Som un altaveu dels sectors que han estat exclosos de la política", va pronunciar llavors el líder xilè.En el seu primer discurs com a president electe, Boric va apuntar a la "d" i en, especialment de les. A més, el nou president xilè es va comprometre a donar "el millor" d'ell mateix davant l'"de ser el president del país.

