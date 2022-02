Amenaces de mort als fills d'un membre del jurat del Benidorm Fest

Miryam Benedited aclara que los miembros del jurado no pusieron en común su valoración #TodoEsMentira3F pic.twitter.com/1kfMRSn8yd — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 3, 2022

Un dels membres del jurat del, en què es va triar qui representarà Espanya en el festival d'Eurovisió, la coreògrafa, ha assegurat aquest dijous en el programa Todo es mentira que ha rebut amenaces de mort als seus fills després de la polèmica per la victòria deA més, també s'ha pronunciat sobre els rumors que la vinculen amb la guanyadora, i ha desmentit que tinguessin cap relació: "La paraula vinculació em sembla desmesurada. Jo amb Chanel tinc la mateixa relació que pràcticament amb tot el certamen sencer. (...) És impossible que en els meus 30 anys de treball no hagi coincidit amb tots els artistes d'aquesta professió, i si no fos així no estaria preparada".Segons ha dit, va coincidir amb Chanel en una substitució del programa Tu cara me suena "el 2015 o 2016", però no van estar vinculades després. "No he tornat a treballar amb ella mai més", ha explicat. "Però vaig coincidir amb ella, com amb un munt de ballarins que hi havia en la gala, com és lògic. Però això no vol dir que jo vulgui que aquesta noia ni guanyi ni perdi".