L'EMA desaconsella utilitzar la pastilla de Pfizer com a tractament preventiu contra la Covid

(EMA, per les sigles en anglès) ha recomanat aquest dijous l'ús deel primer medicament antiviral oral per a la. L'agència ha assenyalat que el fàrmac s'ha de prendre en el moment en què apareguin els primers símptomes del virus SARS-CoV-2, i ha sostingut que no s'ha d'utilitzar com a eina de prevenció.No obstant això, el cap d'estratègia d'Amenaces Sanitàries Biològiques i Vacunes de l'EMA,, ha manifestat que està autoritzat per a persones que no estan en tractament mèdic però que tenen un risc afegit per alguns condicionants com ara diabetis, obesitat o malalties pulmonars.Paxlovid és el primer medicament antiviral administrat per via oral recomanat a la UE per a tractar la Covid-19.de l'EMA el va avalar després d'observar que redueix significativament les hospitalitzacions o morts en pacients amb almenys un factor de risc que incrementava la possibilitat de patir la Covid-19 greu. "Paxlovid és, quan la replicació del virus és més pronunciada i comença a estendre's a les vies respiratòries inferiors", ha afegit Cavalieri.El representant de l'EMA ha reafirmat la importància de les vacunes, ja que presenten un alt grau de protecció davant de la gravetat del virus SARS-CoV-2. De fet, l'EMA ha apuntat la possibilitat que per Setmana Santa puguin aprovar-se dues vacunes més:Així mateix, Cavalieri ha reconegut que estan avaluant autoritzar lai pròximament també faran el mateix per als nens de 12-15 anys. Finalment, l'EMA ha instat les persones immunodeprimides a administrar-se una quarta dosi de la vacuna i ha assenyalat que encara és aviat per a saber en quina mesura laes diferencia d'òmicron.​​​​​​​​​

