L'OMS augura que la pandèmia a Europa entrarà en un «període de tranquil·litat»

Altres notícies que et poden interessar

El director de l'Oficina Regional per a Europa de l', es mostra molt optimista per a la situació que afrontarà Europa en les pròximes setmanes. En roda de premsa per valorar la situació de la pandèmia de coronavirus, Kluge ha apuntat que el continent europeude la Covid-19 gràcies a "una gran immunitat" aconseguida per les campanyes de vacunació i al fet d'haver passat tants contagis. Què significa això? Que"Aquest context, que no hem viscut fins ara en aquesta pandèmia, ens deixa la possibilitat d'un llarg període de tranquil·litat i, fins i tot amb una variant més virulenta", ha explicat aquest dijous en roda de premsa.Així, ha ressaltat que aquest període de major protecció ha de ser vist com un "alto el foc" que, sempre que se segueixin administrant les dosis de reforç, es mantingui la responsabilitat individual i s'intensifiqui "la vigilància per detectar noves variants"."Crec que és possible respondre a les noves variants que inevitablement sorgiran sense tornar a instal·lar el tipus de mesures disruptives que necessitàvem abans.a un nivell de protecció que els permeti aprofitar aquesta oportunitat i mirar endavant, feia dies més estables", ha destacat Kluge, en roda de premsa.Tot i això, ha recordat que es necessita ""No podem acceptar la desigualtat en matèria de vacunes ni un dia més: les vacunes han de ser per a tots, al racó més remot de la nostra vasta regió i més enllà", ha dit.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor