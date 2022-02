Troben restes d'un nadó en l'exhumació al cementiri de Sabadell

VÏDEO Així ha estat l'obertura del nínxol del cementiri de Sabadell per practicar l'exhumació



📹 @AlbertHdzVehttps://t.co/N83ilNDFjh pic.twitter.com/RCzrFPImXn — NacióSabadell (@NacioSabadell) February 3, 2022

El moment de la retirada de la làpida Foto: Juanma Peláez

Els treballs dels operaris del cementiri Foto: Juanma Peláez

La directora del laboratori forense marxant amb les mostres Foto: Juanma Peláez

El parentiu d'una concursant d'un programa televisiu

Hi haviaen un taüt del cementiri de Sabadell,, i que han de permetre saber si es tracta d'un bebè robat . Això és el que s'ha trobat un cop els operaris han retirat la làpida i s'ha pogut practicar l', duta a terme aquest dijous a primera hora de la tarda.La directora tècnica d'un, Isabel Navarro, ha assegurat que les mostres recollides. Es tracten del fèmur i la tíbia, perquè "són ossos robustos" i d'on es pot extreure ADN, tot i que en aquest cas, ha optat per endur-se'ls "completament".Navarro ha explicat que ara "es farà la, per tal de conèixer quin grau de conservació tenen i quins ossos es podran processar". Unes feines que ella mateixa ha apuntat s'allargaran unes setmanes i els, ja que s'hauran de-actualment viu a Sevilla, on es va traslladar des del barri de Ca n'Oriac als 90-.L'advocat de la família, Fernando Osuna, ja va explicar aque podria tractar-se d'un cas de "nadó robat" i es podria incórrer en delictes com ara,, així com de diverses responsabilitats civils.Aquestasurreal va arrencar, tal com va explicar aquesta casa, la filla gran, Lídia Angulo, el 2018, mentre la seva mare veiai va trobar semblança d'una concursant amb una de les seves filles. "Va lligar caps" que el 1990 va donar a llum un bebè a l'antiga Clínica Nen Jesús de la ciutat, on va néixer de forma prematura i tres mesos desprésamb les restes del nadó mort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor