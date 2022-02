Universitats dels Països Catalans s'uneixen per ser «una gran regió de coneixement»

Universitats delshan iniciat el camí per crear "una gran regió de coneixement" que aglutini lesdels territoris catalanoparlants i que permeti crear un marc de col·laboració entre investigadors i acadèmics, així com la possibilitat en un futur d'arbitrar un programa de mobilitat.Així ho han explicat el rector de la(UIB),, i la consellera dede la Generalitat,, que han mantingut aquest dijous una reunió, també amb membres del govern balear. La consellera ha traslladat elde l'executiu català amb col·laborar entre les institucions universitàries catalanoparlants. Segons ha explicat, encara que per ara no hi ha acords concrets, s'han iniciat converses per a concretar projectes comuns de recerca.Per la seva banda, Carot ha expressat el desig compartit de teixir xarxes comunes i continuar enfortint la. Segons ha afirmat el rector de la UIB, una de les primeres iniciatives tindria lloc a l'àmbit de les, però la voluntat, ha assegurat, és estendre les col·laboracions a tots els àmbits.A més, de la trobada entre Geis i Carot també se n'ha desprès que a hores d'ara hi ha sobre la taula la creació d'un, tant per a estudiants com per a investigadors, de les universitats de lesi el, similar al dels programes

