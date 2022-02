L'Estadi Olímpic de Barcelona es convertirà en una incubadora d’start-ups

de Serveis Municipals (B:SM) iniciarà aquest mes el procés de licitació per adequar els espais de l'que han d'acollir una incubadora d'. El projecte s'ubicarà en una antiga àrea d'oficines situada a la façana sud de l'estadi i compta amb un pressupost de 2,8 milions d'euros.L'espai tindrà una superfície construïda dei acollirà un gran espai de preincubació i fins a 12 mòduls de. També hi haurà sales de reunions i altres espaís d'ús comú per a empreses i emprenedors. Està previst que els treballs comencin durant el segon semestre d'aquest any i que finalitzin a finals del primer trimestre del 2023.El projecte inclou també un espai d'estada de. La funció d'aquesta zona serà la de facilitar la creació de sinergies entre les diferents empreses i permetrà l'organització de trobades a l'aire lliure.La incubadora tecnològica de l'serà la primera instal·lació del, iniciativa de l'Institut Barcelona Esports i l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu general és fer de Barcelona una referència internacional en l'intercanvi de coneixement, talent, recursos i capacitats d'innovació en el món de la tecnologia i l'esport.

