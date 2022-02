Alerten d'un perillós repte viral: desaparèixer 48 hores

De reptes a les xarxes n'hi ha de tota mena, però un en concret preocupa els cossos policials perquè implica fingir la desaparició d'una persona. S'anomena eli la policia espanyola ha advertit que s'està popularitzant entre els adolescents de l'Estat, després que l'importessin de Llatinoamèrica.En concret, l'adolescent desafiat ha desense previ avís i restar sense cap contacte durant dos dies. Els familiars i afins reaccionen davant la desaparició amb la sospita que una cosa terrible li pugui haver passat, i solen denunciar els fets en una comissaria.El participant, que ha estat desafiat per altres persones mitjançant les xarxes socials, té prohibit realitzar cap mena de contacte amb els seus familiars ni amb persones properes, i ha de quedar-se ocult durant el màxim temps possible. Si els familiars publiquen missatges a les xarxes per denunciar la desaparició, el desafiat guanya punts.

