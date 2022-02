Els Estats Units maten el líder d'Estat Islàmic

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dijous la mort del líder d'Estat Islàmic,, durant una operació duta a terme per les forces especials nord-americanes a la província siriana d'I. "La nit passada i sota les meves ordres, les forces militars dels Estats Units al nord-oest de Síria van dur a terme amb èxit una operació antiterrorista per protegir el poble nord-americà i els nostres aliats i fer del món un lloc més segur", ha manifestat."Gràcies a les capacitats i la valentia de les nostres Forces Armades, hem tret del camp de batallaal-Quraishi, el líder d'Estat Islàmic", ha indicat Biden en un breu comunicat publicat per la Casa Blanca després de l'operació.Així, ha posat èmfasi que les forces nord-americanes implicades a la batuda han tornat a les seves bases sense patir baixes, abans d'afegir que pròximament farà declaracions públiques per donar detalls sobre l'operació., ha reblat. El comunicat de Biden ha estat publicat hores després que el portaveu del Departament de Defensa nord-americà,, confirmés una "missió reeixida" per part de les forces especials a Idlib, sense pronunciar-se sobre el seu objectiu o possibles víctimes.Per part seva,ha assenyalat que tretze persones, incloses quatre nens, han mort en el marc de l'operació a la província d'L'organisme tambéha afegit que l'operació militar americana va ser duta a terme entre la mitjanit i les 3.30 hores (hora local).L'observatori, amb seu a Londres i informants al país àrab, ha destacat que els Estats Units van enviar les seves forces especials a l'àrea d'Atmé, a prop de la frontera amb Turquia, i ha afegit que "la mort de tretze persones, entre les quals quatre nens i tres dones, ha estat verificada i confirmada".Al Quraishi va assumir el càrrec al capdavant d'Estat Islàmic després de la mort de l'anterior cap del grup gihadista, Abu Bakr al Baghdadi, en una operació similar duta a terme l'octubre del 2019 per les forces especials a la província d'Idlib, a prop de la frontera amb Turquia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor