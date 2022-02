La Fiscalia denuncia per homicidi imprudent la residència de Tremp per la mort de 64 ancians

Altres notícies que et poden interessar

Laha denunciat aquest dijous davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tremp la residènciapels delictes d'arran delque va afectar el centre entre el novembre de 2020 i el gener de 2021.Després d'un any d'investigació, amb la col·laboració dels, el ministeri públic considera que hi ha indicis de "" que haurien influït de manera decisiva en el brot de Covid detectat i que va causar la mort dei el contagi de 42 treballadors d’un total de 65. La Fiscalia apunta concretament a la llavors directora del centre i la responsable d'Higiene Sanitària, a qui els atribueix "" que van propiciar el tràgic desenllaç.Segons la Fiscalia, aquestes disfuncions consistirien en l', la falta de previsió, control i supervisió de la direcció i la no assumpció de les recomanacions fetes pel Departament de Salut.A la denúncia, el ministeri públic recull que "s'han constataten la sectorització dels positius, en l'ús dels Equips de Protecció Individual (EPI) dels treballadors, en el tractament d'aliments, vestuari i residus i, molt especialment, en l'assistència sanitària als contagiats”.​​​​​​​​​

