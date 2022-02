L'assetjadora de Candela Peña es feia passar per homes que li oferien sexe

La jove detinguda per assetjar i amenaçar a l'actriui al seu fill a través de les xarxes socials també es va fer passar per homes i li proposava tenir relacions sexuals, segons informa Caso Abierto. "T'estimo. Et cardaria. Em correria en..." , li va escriure a través d'Instagram."Només de pensar-te, em corro·, deia en missatges que signava des de diferents perfils, tots amb noms masculins com Javier, Miguel o Jorge. L'actriu va posar la primera denúncia per aquest assetjament el 22 de maig i la va ampliar el 27 de maig i de nou l'1 de desembre, quan van arribar les amenaces de mort a ella i al seu fill.L'assetjadora la insultava ("puta", "gossa") i l'amenaçava de mort a ella i al seu fill: "mataré el teu fill, gossa". "Tant de bo agafi la Covid el teu fill, cara de subnormal", "tant de bo agafi el càncer el teu fill" i "tant de bo s'ofegui en el seu propi vòmit, puta", li va escriure durant vuit mesos.Agents de la policia espanyola van detenir ahir a Barcelona la presumpta assetjadora, de 22 anys com a presumpta autora de delictes d'amenaces de mort i assetjament a través d'Internet cap a l'actriu. En els vuit mesos de ciberassetjament des d'una vintena de perfils falsos, l'arrestada també va adreçar missatges amenaçadors contra el fill de l'actriu, arribant a publicar una foto del menor amb el missatge "Et juro que el mato".Després del seu arrest en el seu domicili, els agents han constatat que la detingudai sabia on estava i què feia a cada moment, segons ha informat el cos policial.La recerca amb els preceptius requeriments judicials va permetre que els agents obtinguessin dades dels perfils com el seu contingut i les dades tècniques associades. Després de l'anàlisi es va aconseguir identificar la usuària i presumpta autora dels fets investigats, sent una jove de 22 anys resident a la província Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor