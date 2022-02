Sant Joan de Déu esdevé el primer hospital de Catalunya amb una UCI de nounats compartimentada en habitacions

L'ha posat en funcionament aquest dijous una), que es caracteritza per la divisió de l'espai en habitacions separades. L'evidència científica mostra l'eficàcia d'aquest model, fins ara inèdit a Catalunya, ja que facilita aspectes del tractament dels nadons com la lactància materna. El cap de l'UCIN,, i la coordinadora d’infermeria,, recorden que en el cas dels nens prematurs "el contacte amb la família forma part del tractament”.L'UCIN, que el centre va obrir fa uns mesos, és quatre vegades més gran que l’anterior, amb una superfície de, ha estat dissenyat amb l'ajuda de les famílies i s'ha sotmès a simulacions prèviament a la seva construcció. Compta amb-sis més que l’antiga unitat-, distribuïts en vint-i-quatre habitacions individuals, cinc dobles, dues triples i una de quàdruple. A més, disposa d'un espai per a les famílies equipat amb cuina-office, una àrea de descans amb sofà i televisió, un lavabo i un servei de dutxa, un lactari, dues àrees de treball pels professionals i un box per fer simulacions. Dues de les habitacions individuals i una de les dobles poden ser reconvertides en quiròfans, per poder operar dins la mateixa unitat, i dos llits han estan especialment equipats per fer ECMO (suport vital extracorpori).La nova unitat incorpora les últimes tecnologies i compta amb quatre nivells de monitoratge del pacient, que permet als professionals detectar un senyal d’alerta ràpidament des de quatre dispositius: un monitor situat dins del box, un altre situat a fora, el control d’infermeria i un dispositiu mòbil a la butxaca dels infermers. També disposa d’un sistema que permet gestionar els fàrmacs amb seguretat i un programari que optimitza la gestió dels recursos.Cada any ingressen a la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, nascuts al mateix centre o derivats de tercers. Es tracta de nounats prematurs o que presenten diversos problemes de salut. A l'hospital es realitzen, de les quals una cinquena part es poden practicar a la mateixa UCIN.

