Europa vol prorrogar el passaport Covid per viatjar fins al juny del 2023

El gest de mostrar un codi QR abans d'agafar un avió cap a un altre país europeu podria continuar almenys fins a l'estiu del 2023. La Comissió Europea ha proposat aquest dijous estendre elmés d'un any, fins al 30 de juny de 2023, per assegurar que els viatgers puguin continuar utilitzant aquest document en desplaçar-se entre els països de la Unió Europea."El virus circula encara, és prevalent a la UE i hem d'estar llestos per a (…) més augments en la segona meitat de l'any o que sorgeixin noves variants", ha dit el portaveu de Justícia, Christian Wigand, en la roda de premsa diària de la Comissió. Ha precisat que no es tracta d'un sistema "permanent" sinó d'una "mesura excepcional".Eles pot obtenir per tenir la pauta completa de vacunació, un certificat d'haver passat la malaltia en els darrers sis mesos o una PCR o una prova d'antígens negatives fetes en les últimes hores. A més, des d'aquesta setmana el certificat caduca al cap de nou mesos, i per renovar-lo cal haver rebut la dosi de record de la vacuna, coneguda com a tercera dosi.​​​​​​​​​

