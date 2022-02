TMB tallarà gran part de la línia 5 del metro per Setmana Santa

Lapatiràen part del recorregut entre el 9 i el 18 d'abril. En concret, deixaran de funcionar les estacions compreses entre Verdaguer i Virrei Amat, per una renovació de vies instal·lades el 1960 amb què es busca reduir despeses i resoldre punts negres de vibracions.En aquesta línia que fan servir el 26% dels passatgers del metro de la capital catalana es veuran afectats uns 75.000 viatgers els dies laborables i 55.000 els festius pel tall de Setmana Santa. Entre les obres previstes, es modernitzaran vies entre Verdaguer i Sagrada Família, i també es reobrirà un pou d'obres entre Marina i Gaudí, al carrer Provença.Ladurarà més: del 9 de juliol al 10 de setembre. No hi haurà circulació de trens entre Congrés i Vilapiscina en dos mesos, i a quedarà també fora de servei l’estació d’Horta del 8 d’agost al 10 de setembre. La resta de la línia 5 funcionarà a màxima capacitat, amb la freqüència de pas de 2 minuts i 30 segons que hi ha ara en hora punta. A més, el tram de Cornellà a Can Buxeres estarà inoperatiu el cap de setmana de l’11 al 14 de març.Pel que fa a la resta de línies, la de Drassanes de la línia verda quedarà fora de servei de l’1 al 18 d’agost perquè es pugui extreure amiant dels pilars. Liceu també es veurà afectada per una obra similar en una data indeterminada. En la línia 10, a més, l'estació de Gorg deixarà de funcionar al juliol i a l'agost per renovació d'un mecanisme que permet fer canvis de via.

