Catalunya comença a reclutar voluntaris per l'assaig de la vacuna d'Hipra

Una vintena de centres hospitalaris de Catalunya han començat aper la Fase III de l'assaig clínic de la vacuna d'Hipra contra la Covid-19, l'últim pas abans de la seva comercialització. Entre ells hi ha el Germans Trias i Pujol, l'Hospital Clínic, la Vall d’Hebron, el Barcelona Hospital Campus, el Josep Trueta, l'HM Nou Delfos Barcelona, l'Hospital Quironsalud.L'Hospital de Mollet, també inclòs en la fase III, ha destacat en un comunicat que l'assaig s'ha autoritzat després que la Fase IIun bon perfil de seguretat i una resposta potent front a les variants, inclosa l'òmicron". En aquesta fase hi participen diferents hospitals públics i privats de l'Estat, Portugal i Itàlia.En aquesta Fase III hi participaranmajors de 16 anys per continuar avaluant la seguretat i l’eficàcia de la dosi de reforç de la vacuna d’Hipra contra la Covid-19 en un grup més gran de persones vacunades amb diferents vacunes (AstraZeneca, Moderna, Pfizer i Janssen). "En aquest estudi és vol confirmar que la immunització de reforç amb la vacuna d’Hipra pot ampliar la protecció en front les noves variants i perllongar l'efecte preventiu de la vacunació. A les persones voluntàries se'ls hi farà un seguiment d’un any per avaluar la seguretat a llarg plaç i la resposta immunològica", explica el centre.Elsa l'assaig han d’haver rebut una o dues dosis d'una de les vacunes autoritzades: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen o combinades com a mínim fa 3 mesos. En el cas que els voluntaris hagin passat la Covid-19 com a mínim fa 1 mes, sense haver ingressat a l'hospital, podran participar igualment a l'estudi. La inscripció es pot fer a través de l a web de l'hospital ​​​​​​​​​

