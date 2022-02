Agbar proposa encarir un 7,4% el rebut de l'aigua

L'empresa) ha proposatdel rebut de l'aigua de 2022 per fer front a la variació de preus del servei de subministrament i per complir amb el "principi de suficiència" de la tarifa i al "principi de recuperació de costos", segons ha avançat Planta Baixa i consta en un document de l'empresa de desembre de 2021 al qual ha tingut accés. Aquest increment, assegura Agbar, té en compte l'evolució dels costos, la previsió de volums, quotes i beneficiaris de la tarifa social per a l'any 2022.L'(AMB) ha de decidir si ho accepta. Per ara, l'ha deixa clar que s'hi oposa.El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, ha criticat aquesta proposta d'Agbar i ha dit que "no hi ha precedents" d'un increment d'aquestes característiques. "No hi podem estar d'acord i pensem que no s'adequa al moment que està vivint la ciutadania", ha assegurat. L'Ajuntament ja treballa per intentar que l'augment es noti el mínim possible per als veïns i ha recordat que en altres ocasions en què s'ha plantejat un increment del rebut s'ha aconseguit minimitzar.L'increment afectaria 23 municipis i uns tres milions de persones. L'diu que la presentació d'aquesta "necessària i irrenunciable sol·licitud d'actualització" de les tarifes es formula "davant la impossibilitat de demorar més" el compliment dels drets d'Aigües de Barcelona pels "impediments existents" per assolir les fites fixades conjuntament amb l'AMB. Agbar avisa també que és "exigible" continuar treballant per "assegurar el compliment del marc conceptual vigent" i, també, l'establiment d'un acord marc plurianual amb "fórmula polinòmica" de revisió tarifària.Concretament, l'empresa preveu que per arribar un, els ingressos necessaris per la venda d'aigua per al 2022 han d'arribar als 325.015.109 euros, que suposa un increment de 19.842.570 euros en relació als 3065.172.539 euros de la tarifa vigent. Al document, justifica aquest increment per l'evolució de diversos costos, com ara l'IPC, l'aplicació del procés d'homologació establert en el conveni col·lectiu d'Aigües de Barcelona, els compromisos laborals de treball a la xarxa, la incorporació de nous costos per al compliment de noves obligacions legals o l'augment del volum d'activitat del cicle comercial, entre d'altres.

