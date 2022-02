Qui estigui lliure, que aixequi la mà

unes quantes persones que formen part de la meva vida. Amics i amigues de l'ànima que sabem mútuament que sempre ens tindrem al costat. Gent que estimo com si fossin germans, a qui protegiria amb tots els racons del meu cos i defensaria a mort si es donés el cas. No en són gaires, eh. Quatre o cinc, màxim. Ells saben qui són i com que sé que em llegeixen, els saludo des d'aquí.i en els llocs més insospitats i per altres motius que no tenen a veure amb la casualitat, però sí amb la química, s'hi queden –vull creure que– per sempre. A aquestes persones les considero incondicionals perquè sempre he pensat que si mai una d'elles em digués que ha comès una atrocitat, primer miraria d'ajudar-la i després ja li cantaria les quaranta. Tot això són idees que em passaven pel cap d'adolescent, quan vaig començar a prendre consciència de la importància de tenir una xarxa d'amistats sòlida i sana. En aquest sentit, m'agraden molt els versos de Mishima: va creixent / no ens necessitem / la certesa / però ens tenim. Van passant els anys i són pensaments que mai he revisat perquè sempre he donat per bons.Ho pensava a la platea de La Villarroel quan vaig anar a veure Qui estigui lliure, una obra escrita i dirigida per Xavi Buxeda i protagonitzada per Paula Jornet, Pau Escobar i Nil Cardoner (interpretant la Carla, el Pol i l'Àlex) i que es pot veure fins al 13 de febrer. Qui estigui lliure explica la història de tres amics de tota la vida, que sovint es veuen en un indret abandonat d'un barri de la perifèria d'una gran ciutat com podria ser Barcelona.que jo atorgo als meus amics més amics. Els fonaments d'aquesta amistat, construïda al voltant de bidons rovellats i abandonats, trontollen precisament quan un d'ells comet una atrocitat: una agressió homòfoba que l'envia un any a la presó. I a partir d'aquí, els dubtes i els nusos a la panxa. L'exercici que proposa l'obra és interessant perquè no et posa sobre la taula una conclusió clara, no et diu "mira això està malament", no et dona mastegadet allò que moralment seria correcte.i no parava de pensar en els els meus Carla, Pol i Àlex. En què em passaria pel cap i pels budells si una d'aquestes persones incondicionals que tinc a la vida de sobte em digués que ha apallissat a una parella d'homosexuals només perquè anaven agafats de la mà pel carrer. La sensació era asfixiant i el diàleg intern que vaig tenir mentre transcorria l'obra, incòmode. Però ja és això, no? Que l'art provoqui, per molt desagradable que sigui allò que generi.a través del qual pots arribar a certs punts on no pensaves que hi podries arribar sense l'input d'aquella obra. Jo, veient Qui estigui lliure vaig tenir la sensació d'estar viatjant, però d'estar-ho fent en una rotonda sense saber ben bé quina era la sortida que havia d'agafar. Em vaig preguntar quin és el meu nivell de tolerància de la violència (estava convençuda que era zero, però potser no està tan clar), em vaig preguntar quina seria la manera de condemnar, no judicialment sinó moralment, aquesta violència i em vaig preguntar si tot allò que vaig pensar d'adolescent i que sempre havia donat per bo, era revisable. No vaig treure respostes clares de cap de les preguntes que em van passar pel cap mentre veia l'obra, però suposo que ja és això. I que qui estigui lliure de dubtes i de contradiccions, que aixequi la mà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor